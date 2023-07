Üliharuldane Saimaa hüljes jäi röövpüüdja kalavõrku kinni ning suri

Looduskaitse ekspert Riikka Alakoski sõnul oli võrk, millesse isashüljes kinni jäi, tahtlikult lahti seotud ning minema hulpinud. Ta lisas, et selliseid juhtumeid on neile varemgi kirjeldatud, kus võrku kinni jäänud hüljes on koos võrguga tahtlikult uputatud.