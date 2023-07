OHTLIK ⟩ Loomaarst hoiatab mürgise aine eest, mida leidub pea igaühe käekotis

Dr. Matt McGlasson on loomasõprade seas tuntud suunamudija, kel on TikTokis ligi 700 000 jälgijat. Ühes hiljutises videos hoiatab Californiast pärit loomaarst oma jälgijaid mürgise aine eest, mis inimestele küll sugugi ohtu ei kujuta, kuid on lemmikloomade jaoks äärmiselt mürgine.