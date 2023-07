PÄEVAKÄPP ⟩ Uskumatu: Pesaleidja kõige staažikam koduotsija ootab oma võimalust juba 6 aastat, sest ...

Armas Obivan on Pesaleidja kassitoa kõige staažikam elanik ehk ta on seal omale kodu oodanud juba tervelt kuus pikka aastat. Põhjus, miks inimesed temast esmapilgul mööda vaatavad, on lihtne - musta-valge kirjud kassid on paljude arvates liiga tavalised.