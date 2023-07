Šotimaa kuninglikule zooloogilisele seltsile kuuluvas Highland Wildlife Parkis sündis viis polaarrebase kutsikat. Looduskaitseorganisatsioonist öeldi, et kutsikatel läheb väga hästi ning et nende vanemad Sarah ja Jack hoiavad neil valvsalt silma peal. Pildil on näha ühte kutsikat haigutamas.

Foto: RZSS/Cover Images/Scanpix