PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Miisu-Mati ootab kassitoas kedagi, kes talle lõpuks kodu pakuks

Mati ise arvab, et tema nimi võiks olla pigem Hagar Hirmus, aga üks vabatahtlik ütles, et see nimi on juba patenteeritud. Miks Hagar Hirmus, te küsite... eks ikka sellepärast, et enda arust on Mati kõikse kõvem kassipoiss siin Liivimaal Mis pai? Fui, paid on plikadele. Mis musud? Brrrr, plikade värk. Aga vabatahtlikud teavad - Mati on tegelikult maailma kõige suurem sülekass. Ta võib lõpmatuseni istuda süles. Endal selline nägu peas - mujal hetkel ruumi pole, olud on meil siin kitsad, elame kuhjas...