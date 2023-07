LOOMAARST JAGAB ⟩ Viis märki, et sinu koer usaldab sind täielikult

Vastupidiselt levinud arvamustele ei saa koera usaldust teenida lihtsalt talle maiust andes, vaid selle nimel tuleb tööd teha. Loomaarst dr Adam Christmann, kes on populaarseks saanud peamiselt TikTokis, selgitas ühes videos, kuidas saavad omanikud selgeks teha, et nad on oma koera usalduse võitnud. Eksperdi sõnul on selle väljaselgitamiseks viis võimalust, kirjutab Mirror.

Esimene märk sellest, et koer enda omanikku tõesti usaldab, on see, et ta arvestab inimese loodud rutiiniga. Arst sõnas, et kui inimene paneb paika ajad, millal ta koera toidab, jalutamas käib või magama läheb ja loom läheb nende plaanidega kaasa, siis see on märk, et koer usaldab omaniku plaane.

Teiseks jagab loomaarst, et kui koer kipub omanike jalanõusid kodus laiali vedama, siis tähendab see, et koer on inimesega harjunud ja arvestab tema kohaloluga.

Christmann peab oluliseks ka koera kehakeele mõistmist, sest see aitab loomaga suurt sidet luua. Tema sõnul on tähtis märgata, kas koer tahab omaniku lähedal olla ning kas nii omanik kui ka koer austavad teineteise piire.

Üks märk, mis võib tunduda ilmne, on see, et nad magavad omanikuga samas toas või isegi samas voodis. Ta lisas, et koerad magavad seal, kus nad tunnevad end turvaliselt ja usaldusväärselt.