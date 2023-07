Mis saab tori hobusest? Üks tõug, mitu arvamust

PTA otsustas aretusprogrammi heaks kiita, kuna menetluse käigus selgus, et EHS on otsustanud kaotada universaal- ja aretussuuna. Varasemad suunad liideti ühte tõuraamatusse ja neil on üks eesmärk- tõu parandamine ning säilitamine.

Aastaid kestvad lahkhelid

Tulised vaidlused tori hobuse üle on käinud juba mitu aastat ja vaidluse tuumaks on küsimus sellest, kas tori tõug on üks tervik või on tori üks tõug, millel on kaks alampopulatsiooni. EHS arvab esimest. “Tori tõugu hobuste tõuraamatus ei ole eesmärki kasvatada erinevate omadustega hobuseid. Omadused on tõuraamatu osades (tõus) ühtsed,” põhjendas EHS ühes PTA-le saadetud kirjas.