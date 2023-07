PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kas Bambi on kitsetall või hirvevasikas?

Muistsed eestlased ütlesid metskitse kohta kaber, tänaseks on see nimi unustatud ja saksa laensõnana kasutusel «kits». Metskits pole aga kits, vaid hoopis väike hirv. Kits kuulub veislaste sugukonda, olles lammaste ja veiste sugulane, metskits on hirvlane nagu punahirv või põder.

Ka linnalapsed on metskitse looduses kohanud ja oskavad teda nimetada: «Metskits, kes teda ei tunneks». Vahel öeldakse lihtsalt «kits». Seda nimevärki peaks kohe oma jutu alguses natuke kommenteerima. Esiteks, sõna «mets», mis moodustab poole nimest, on pisut eksitav. Metskits pigem väldib suuri metsamassiive, eelistades elupaigana mosaiiksemat maastikku.

Metskits. Foto: Margus Ansu

Päris kitsede pead ehivad õõnessarved, mis püsivad omal kohal kogu eluaja ja muudkui kasvavad. Hirvlaste, seega siis metskitse sarved on hoopis teistsugused – need on vaid isasloomadel – ja neid vahetatakse igal aastal.

Üks kuulsamatest bioloogidest ja paljude liikide ristiisa Carl Linné omistas sellele loomakesele nime Capreolus capreolus, mis maakeelde ümber panduna oleks «Kitseke kitseke». Jääme meiegi siinjuures veel «metskitse» juurde, aga anname endale aru, et see pole bioloogiliselt korrektne. Niisiis, uluki nimetus on metskits, isasloom on sokk, emasloom kits ja alla aastane isend tall.