EKSPERDID HOIATAVAD ⟩ Uskumatult tähtis asi, mille värsked loomaomanikud sageli ära unustavad

Kuidas hoolitseda lemmiku eest nii, et temast kasvaks viisakas pere- ja ühiskonna liige

Nii nagu mõjutab inimeste vaimset tervist ja eluga toime tulekut nendega lapsepõlves toimunu, mõjutab see ka loomi. Liigiti on loomulikult mõju erinev või mõnel see lausa puudub, kuid näiteks koerte puhul on mõju uuritud ja leitud, et kutsikat võib mõjutada õdede-vendade rohkus pesakonnas, ema tähelepanu hulk ja emaga koos veedetud aja pikkus. Näiteks kui pesakonnas on palju kutsikaid, siis võib juhtuda, et kutsikas kugistab oma toitu või muutub toidu või oma asjade suhtes kaitsvaks.