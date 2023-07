VIDEO ⟩ Selliselt teevad trenni politseikoerad

Kõu, Ekspert ja Esti on koerad, kes esmaspäeva hommikul Tartu laululava taguses pargis energiliselt saba liputasid. Eesti politsei kasutab teenistuskoeradena saksa- ja belgia lambakoera, labradore ja ka spanieleid. Kõigil oma funktsioonid ja väljaõpe.

Politseinikel hakkas päev kella üheksast, kui mindi linnast eemal asuvasse metsa treeningut ette valmistama. Seejärel sõideti parki, kus koerad ise juba rahmeldada said. Nende ülesandeks oli jälgede tagaajamine, milleks vajalik rada samuti ametnike poolt eelnevalt valmis pandi. Kui koer millegagi hakkama ei saanud, vältisid politseinikud abistamist, vaid proovisid harjutust algusest peale. Vastasel juhul võib loom mugavaks muutuda.

Päeva lõpuks suunduti tagasi metsa, kus hommikul maha pandud rada koeri ootas. Ooteaeg on vajalik selleks, et metsas olevad lõhnad omavahel seguneksid, kuna sellisel juhul on treening tõhusam ja koerad peavad rohkem pingutama.

Sarnaseid täielikke treeningpäevi on nädalas ettenähtud kaks, kuid üldine töö käib kogu aeg. Erinevaid harjutusi tehakse ka siis, kui toimumas on patrull, aga olukord on rahulik.

«Ma võin enda kohta laisk koeraomanik öelda, sest mu koer on kuulekas ja väljaspool tööd oleme me justkui sõbrad,» muheleb patrullpolitseinik Cathy Pärnamets.

Nimelt elavad kõik teenistuskoerad politseinikest omanikega ööpäevaringselt koos. Samaaegselt on tegu nii lemmiklooma kui kolleegiga. On leidunud ka perioode, mil politseiametnik ja politseikoer veedavad ühist aega ainult töökohustusi täites, kuid selline töö vajab looma ja inimese vahel sügavamat ühendust. Ühendust, mis saab tekkida ainult samasuguse elurütmiga.