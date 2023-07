PÄEVAKÄPP ⟩ Lahutamatud sõbrad Rõžik ja Tuzik otsivad uut kodu

Naine teadis, et selline sündmuste kulg on vältimatu, ning palus aegsasti Cats Help MTÜ abi. «Kuigi me lootsime siiralt, et asjad saavad korda, ning arvasime, et ta muretseb tühja, osutus reaalsus väga karmiks,» kirjutasid vabatahtlikud sotsiaalmeedias.

Kassid elavad koos 5 aastat ning vabatahtlikud ei sooviks neid lahutada. Kassid said niigi suure stressi sellest, et nende armas perenaine jättis neid üksi.

Praegu elavad Tuzik ja Rõžik tühjas korteris täiesti üksi. Neid käib toitmas naabrinaine, kes samuti koristab nende järel. Need kassid on aga harjunud veetma kogu enda aega inimesega ning uus olukord on nende jaoks tõeliselt stressirohke. Nad on väga kurvad ja igatsevad perenaist.

Rõžik on 5-aastane punapea. Tuzik on hall kass, kes meenutab siiami kassi ja on 11-aastane. Kassid on steriliseeritud, vaktsineeritud, neil on olemas passid ja kiibid. Kassipoisid on terved, kasutavad iseseisvalt liivakasti ning kõik, mis nad praegu vajavad, on armastav inimene või perekond, kes saaks taas neile seltsi pakkuda.

Kui saad pakkuda neile kas hoiu- või päriskodu, siis kirjuta catshelpmtu@gmail.com ning täida ära ankeet.