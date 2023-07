Nahahaiguse küüsis vaevlev koer Miku vajab heade inimeste abi

Noore ja rõõmsameelse koerapoisi Miku elu ei ole olnud kerge. Ta on umbes aasta tagasi päästetud oma algsest kodust, kus ta piinles valudes ja näljas.

Uue peremehe juures on Mikul muidu väga hea elu, aga varasemalt hooletusse jäetud nahahaigus on visa paranema. Omanik ravis teda nii palju, kui suutis ja mingil hetkel oli nahk ka korras, kuid nüüd koerale määratud ravi enam ei mõju ning omaniku rahalised vahendid on paraku otsas.