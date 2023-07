Aiabasseinis mõnulevad karud inimesi ei hirmuta: nad käivad siin igal aastal!

Elanikud on karudega niivõrd harjunud, et annavad neile süüa. Farmingtonis Blueberry Lane'i lähedal elav Michael Costello rääkis väljaandele Mirror, et tegu on ühe emakaruga, kes on aastate jooksul üles kasvatanud mitu pesakonda järglasi. Karuema tunneb ennast nende juures väga mugavalt ja on püüdnud toitu otsides isegi majja tungida.