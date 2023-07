ÜLLATAV ⟩ Miks koerad inimestega suheldes pead kallutavad?

Sotsiaalmeedias hoogu kogunud video selgitab koeraomanikele, miks loom inimestega suheldes pisut veidralt liigutama hakkab. Populaarses videos jagatakse kolme põhjust, mis aitab koertega suhtlevatel inimestel neid paremini tundma õppida.

Üheks põhjuseks, miks koerad oma pead keeravad on see, et nad üritavad oma kõrvadega mõista, kust heli pärineb. Pead kallutades on loomal lihtsam helilaineid vastu võtta ja seeläbi enda omanikku paremini kuulda. Kõrvade pööramine on koertele eriti suureks abiks siis, kui nad tahavad mõnest kindlast sõnast või käsklusest aru saada.

Teiseks kallutavad koerad oma pead seetõttu, et nad tahavad nendega suhtleva inimese nägu paremini vaadata. Koerad on väga sotsiaalsed loomad ning nad jälgivad hoolega inimeste näoilmeid, et mõista, kuidas inimesed ennast tunnevad ning mida nad neile öelda üritavad. Pealiigutusi tehes suudavad nad inimese nägu selgemalt vaadata ning püüda väikeseid ja inimesele nähtamatuid märke, mis aitavad koertel inimestest aru saada.