Hundiuurija selgitab: miks võsavillemid nii palju lambaid murravad?

Samuti pole huntide seas haruldased metsiku saaklooma jahtimisel saadud väga tõsised ning osa juhtudel hundile isegi surmaga lõppevad vigastused: nt sõra- või sarvehoopidest tekkinud koljuluumurd, murtud ribid, sügavad torkehaavad, murtud lõualuud ja väljalöödud kihvad. Lugeja võib siinkohal arvata, et väljalöödud kihv tundub küll tühine asi, kuid kiskjale, kelle jaoks kihvad on absoluutselt ainsaks relvaks, on see suure tõenäosusega näljasurma kuulutajaks. Lambad endast niisuguseid ohte hundile ei kujuta. Seetõttu on loogiline, et iga endast lugupidav võsavillem valib võimaluse korral lihtsama saaklooma - lamba. See suurendab kõvasti tema ellujäämisvõimalusi.

3) Miks suviti, eriti augustis, murdmistest nii palju juttu on? Esiteks seepärast, et suvel on lambad karjamaadel ning puutuvad huntidega rohkem kokku. Teiseks seepärast, et hundid kasvatavad sel ajal kutsikaid ning hundikarja toiduvajadus on kõrge, samas kui liikumisvõimalused saaklooma otsimiseks on piiratud.

Augustiks on mühinal sirguvate kriimsilmamürsikute lihavajadus juba nii suur, et vanematel on keeruline neile piisavalt toitu hankida. Olukorra teeb veelgi raskemaks asjaolu, et suve teine pool on huntidele niigi väga lahja aeg, sest metsikud saakloomad on sel aastaajal kõige tugevamad ning neid on väga raske kätte saada. Näljasurm on huntide seas just suve lõpus ja sügise alguses kõige tõenäolisem. Seetõttu on augustis sageli ka lammaste murdmisi rohkem.

Tihti kuuleb väidet, et hundid õpetavad augustikuus lammaste peal oma kutsikaid jahtima - see on müüt. Kutsikate hambajälgi võib lammaste korjustel tõesti näha olla, sest kutsikad sel ajal juba vaikselt järgnevad vanematele nende jahikäikudel. Kuid lamba peal harjutades metslooma jahtima ei õpi, nii et see strateegia ei ole korrektne.

