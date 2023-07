EKSPERT JAGAB ⟩ 5 kassitõugu, kes on ideaalsed lastega peredele

TikTokis populaarsust koguvas videos rääkis naine, et on viis üsna eriilmelist kassitõugu, mis sobivad väga hästi lastega ning ei tekita kodus suuri probleeme. Esimene neist on Bengali kass, kes on eksperdi sõnul tuntud oma rohke energia ja mängulisuse poolest. Seetõttu on see kass lastele parim kaaslane ja sobib nii väikelaste kui ka isegi imikutega peredele, kirjutab The Sun.