Mehhiko linnapea abiellus emase krokodilliga: ta on minu väike printsess

Mehe ja emase krokodilli vaheline abielu on olnud linnas traditsiooniks juba 230 aastat, sest usutakse, et selline liit aitab hoida kahe linnas elava põlisrahva vahel rahu. «Oleme õnnelikud, et saame tähistada kahe kultuuri vahelist liitu. Inimesed on rahul,» rääkis Sosa uudisteagentuurile AFP.