VIDEO ⟩ Naine kulutab igal aastal ilmatuma suure summa, et värvida oma koer roosaks

Vaatamata sellele, et naine kulutab aastas 400 eurot, et muretseda enda lemmikule kõige ohutumad ja lemmikloomasõbralikumad värvid, on ta sotsiaalmeedias kriitikarahe alla sattunud. Netikasutajad on Angelale südamele pannud, et ei ole eetiline muuta koera välimust, kuna loomake ei saa ise sõna sekka öelda. Loomaomanik ei lase end aga teiste arvamusest mõjutada, sest teab ise, et on tema heaolu nimel kõik teinud.