KAS TEADSID? ⟩ Miks võiks koera rihma külge kollase lindi panna?

Tava kasutada reaktiivsel koeral rihma küljes kollast linti sai alguse Austraaliast, kus võeti see kasutusele, et anda teistele loomaomanikele märku, millised treeningus osalevad loomad vajavad harjumiseks veidi enam aega.

«Vaatamata sellele, kas koeral on kollane lint või mitte, ei tohiks kunagi teda minna paitama ilma omanikult luba küsimata. Oluline on seda õpetada ka oma lastele. Nagu enamik meist ei soovi, et võõras inimene liiga lähedale tuleks või lausa meid puudutaks, ei soovi sellist tähelepanu ka loomad,» lisas ELSi juhatuse liige Kaisa Kaljurand.