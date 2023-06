VAATA FOTOSID ⟩ Tähtis roll: bengali kass Iku hakkab Tartu ülikooli tudengeid inspireerima

Kassid on tuntud oma võime poolest maanduda alati käppadele. «Sellest oskusest saavad ka inimesed eeskuju võtta,» ütles Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. Pildile on kantud tema enda kaheaastane Bengali kass, kelle nimi on Iku. Selle metsiku välimusega tõu tunnuseks on tihke ja särav ning kas täpiline või marmormustriga kasukas.