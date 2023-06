STAARI LEMMIK ⟩ Raadiosaatejuht Andry Padar: kassid täidavad nii korteri kui ka südame armastusega

MyHitsi hommikuprogrammi saatejuhi Andry Padari imearmsad šoti lontkõrvalised kassid Karu ja Uma on lustlikud karvapallid, kes pere iga päeva rõõmuga täidavad. Andry ütlebki, et elu kassidega on talle õpetanud tingimusteta armastust.

Pere esimene kass, halli-valge triibuline šoti lontkõrvaline Karu saabus Andry ja tema elukaaslase Mirelli koju juhuse tahtel täpselt koroona-aja alguses 2020. aastal, kuid päris oma kassist olid mõlemad juba pikalt unistanud. Pingsalt otsiti just šoti lontkõrvalist kassi – see tõug oli Andryle silma jäänud tänu Liis Lemsalule, kel on sama tõugu lemmik.

Andry, Uma ja Karu. Foto: Andry Padar / erakogu

«Olen kassidega varem päris palju kokku puutunud, vanematel on briti lühikarvalised. Vaatasime kasse, kes tõu omadustelt oleksid rahulikud ja võin öelda, et nii ongi. Kumbki meie kass pole kunagi kedagi kriimustanud ja nad on hästi sõbralikud kõigiga, tulevad juurde ja kunagi ei pahanda. Ma ei ole näinud isegi sellist susinat, mis muidu on tavaline,» jätkub Andryl oma lemmikutele vaid kiidusõnu. Andry lemmikute tegemisi saab jälgida ka nende Instagrami kontol @lifeofscottishfolds ning seda teeb seal juba ligi 1000 inimest.

