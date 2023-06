HIRMUÄRATAV ⟩ Rännumehe kohvrisse eksis ära karvane elukas

Jahimeheämblikud on Austraalias rohkem levinud kui Aafrikas, kuid ka viimasest võib neid üksjagu leida. Need ämblikud on tuntud oma suuruse ja kiiruse poolest, kuid nad pole eriti ohtlikud. Jahimeheämblikud enamasti põgenevad inimeste eest ega ürita hammustada, ehkki kui see peaks siiski juhtuma, tasub teada, et jahimeheämblikud on mürgised, vahendab Daily Record.