TULI LAULUPEOLE? ⟩ Metskitsepoiss veetis Kadriorus lauluväljaku lähistel mõnusalt aega

Lauluväljaku ümbruses on laulupeo ootuses senisest rohkem saginat. Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts, kes metskitsepoisi teekonna videole püüdis, sõnas, et peoeelset saginat on märgata ka linnalooduses. «Üldjuhul on piirkond metskitsele sobilik: siit leiab nii toitu kui varjet, aga samas varitsevad siin ka mitmed ohud. Kõige suurem oht, mis metskitsest laulupeokülalist võib ohustada, on linnaliiklus,» rääkis korts. «Õnneks on paigaldatud lauluväljaku ümbrusesse liikluspiirangu 30km/h märgid, mis peaksid lisaks laulupeolistele ka teed ületava metskitse ohutuse tagama,» lisas mees.