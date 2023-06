PÄEVAKÄPAD ⟩ Kassipojad Ginger, Soks ja Oreo otsivad armastavat kodu

Ingver: umbes neljakuune plika, kes alles õpib inimesi usaldama. Mõnikord võib ta hirmust veidi susiseda, aga paid on hakanud talle vaikselt meeldima. Ta on isepäine, kuid tee tema südamesse leiad mänguga. Ingveri usalduse võidad vaid temaga möllates.

Kassipojad saavad omavahel hästi läbi, söövad isukalt ning käivad ilusti liivakastis. Kõik kolm vajavad endiselt sotsialiseerimist. Nad on pisut häbelikud, kuid ajutises hoiukodus on nad suuri edusamme teinud. Väga väikeste lastega perre nad ehk ei sobi, sest kassipojad vajavad kohanemiseks aega ning vähemalt esialgu on nad seadnud piiri endi ja inimeste vahele, mida tuleb arvestada. Kiisupere on vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Asuvad hoiukodus Tallinnas.