PILK PEALE ⟩ Äbarikust südametemurdjaks: vaata, kes valiti tänavu maailma kõige koledamaks koeraks

Linda Celeste Elmquisti poolt adopteeritud Scooteri elu pole olnud kerge, kuna koer sündis deformeerunud tagajalgadega, mis tähendab, et tema liigesed ja jalad on tagurpidi. Seetõttu on Scooter juba kutsikast saadik kõndinud vaid esikäppadel, mis aga ei takista tal elamast tavapärast koeraelu.