JÄRELVAADATAV ⟩ Kas ja kuidas saaks põrsaste sabade ilma tuimestuseta lõikamise Eesti farmides lõpetada?

Peamine aruteluteema on põrsaste sabade tuimestuseta lõikamine ja selle lõpetamine Eestis. «Vaatamata sellele, et sabade lõikamine on Euroopa Liidus juba üle 20 aasta keelustatud, tehakse seda Eesti tööstusfarmides igapäevase protseduurina tänase päevani. Teiste riikide näitel on selge, et see pole põhjendatud ja seda teguviisi on loomakasvatuse juures võimalik vältida. Vestluspaneelis arutlemegi, kuidas Eesti sigade heaolu parandada,» kirjutavad Nähtamatud Loomad ürituse tutvustuses.