TESTI END ⟩ Vaid üliterava nägemisega inimesed näevad selles videos lindu

Palju kõneainet tekitanud video näitab üht puu otsas istuvat kulli, keda on esmapilgul üsna võimatu märgata. Küll aga arvatakse, et kui inimene suudab vähem kui kümne sekundiga linnu puude vahelt üles leida, on tal väga terav nägemine ning hea tähelepanuvõime, nagu kiskjatel, kes igapäevaselt endale saaki otsivad, kirjutab The Sun.