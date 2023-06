LOOMAARST HOIATAB ⟩ See levinud maiustus teeb koerale rohkem kahju kui kasu

Paljud inimesed annavad oma koertele närimiseks toornahast maiustusi, et takistada neil kingade ja susside järamist. Kuigi see võib koeraomanikele tunduda hea pääseteena, sõnab loomaarst Sean McCormack, et toornahka tuleks tegelikult vältida, sest see võib koerale väga ohtlikuks muutuda, kirjutab The Sun .

Arst rääkis, et levinud on eksiarvamus, et toornahk on lihtsalt kuivatatud liha, mis on mõeldud koerale lõbusaks närimiseks, kuid sageli see nii ei ole. Mehe sõnul on toornahk lehmade ja muude loomade töödeldud nahk, mida seejärel säilitatakse kemikaalides ja soolalahuses, et takistada naha lagunemist. Just naha säilitamisel kasutatavad mürgised kemikaalid on põhjuseks, miks ei tohiks toornahka koerale närimiseks anda.