ETTEVAATUST! ⟩ 10 tõsist ohtu, mis lemmikuid jaanipäeval varitsevad

Jaanipäeva pidu on ühelt poolt suur rõõmutrall, aga teisalt korralik katsumus nii inimestele kui loomadele. Õnneks pole see piduõhtu sama kohutav närvivapustus nagu aastavahetusel taevasse lennutatavad raketid, kuid on siiski mitu asja mille suhtes valvel olla. Ja mitu niisugust ohtu, mille peale isegi ei tuleks! Loe, siis oskad oma karvaseid kallikesi kaitsta.

1. Palavus

«Ilm on ilus,» rõõmustavad lemmikute peremehed. Enamikes paikades täna ei saja, saab päevitusriided selga ajada ning suvist päikest nautida. Vaene lemmikloom aga oma kasukat maha ajada ei saa ning temal on palav! Kass hoiab varju, koer aga otsib kohta, kus end vette kasta. On hea, kui lähedal on tiik või veekogu, kuhu koer end jahutama saab minna. Erilise hoolega tuleb jälgida, et jahe joogivesi oleks loomadele kogu aeg saadaval. Ka koer võib saada kuumarabanduse! Esmaabi sel korral on jaheda veega kastmine ning jootmine.

Pilt Postimees Lemmiku fotokonkurssilt «Lemmikute suvepuhkus». Take on kümnekuune Yorki terjer, naudib oma esimest kuuma suve. Foto: Erakogu

2. Päikesepõletus

Võid sinisilmselt arvata, et loomakese karvakasukas ju kaitseb teda päikese eest, kuid sellest ei pruugi alati piisata, kirjutab vecc24.com, loomade kiirabileht Veternary Emergency and Critical Care. Nii mõnelgi loomal on piirkondi, kus karvkate teda vajalikul määral ei kaitse – nina ümbrus, kõhualune, kõrvad. Inimeste päikesekreemi loomale määrida ei tohi. Lahendus on lihtsalt piirata aega, mil lemmik aktiivse päikese ajal järjest õues viibib. Mitte üle tunni! Enamik nõustub meelasti varjus olema kui ka peremees on seal.

Pilt Postimees Lemmiku fotokonkurssilt «Lemmikute suvepuhkus». Meie labrador Freddie naudib suvel meres ujumist ning lemmiktegevuseks on talle vette visatud kummiussi äratoomine ning selle taltsutamine. Foto: Erakogu

3. Vesi