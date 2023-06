PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunis rohesilm Moorits ootab Pesaleidja kassitoas omale uut kodu

Puhisemist ja sisisemist Moorits ei poolda. Tema ajab asju sõbralikult, eriti nüüd, kui see kastreerimise asi on aetud. Ta tõmbab paide peale üksnes kõrvad lidusse, kuid talub vapralt ära selle veidi harjumatu poolehoiuavalduse.

Mõnikord tahab Moorits-poiss pärast pailaviini heaga jalga lasta, kuid maitsev maiuspala naelutab ta ikka kohale. Moorits on Pesaleidjas olnud alles lühikest aega ja ei saa öelda, et ta just kassitoa keskel patseeriks. Tema käib ikka veel seinaääri mööda. Aga Mooritsa progressiga ollakse rahul, sest ta laseb juba pai teha ja peab end üleüldse väärikalt ülal.