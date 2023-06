Karu ronis tema jaoks mõjuval põhjusel teise korruse aknast sisse

Majaomanik Ryan MacFarlane oli jahmunud, kui sai teada, et tema tööloleku ajal käis majas kutsumata külaline. «Arvasin, et kahju on tuhandetes, aga õnneks mitte. Ta oli ära söönud vaid mõned kotletid ja sahvris kommidega maiustanud,» naeris Ryan. «Loomulikult on mul hea meel, et ma sel ajal ise toas ei viibinud.» Selgus, et karu oli ennast ka natukeseks ajaks vannituppa sulgenud, kuid pääses sealt siiski välja. Majaperemees oli tänulik, et tal nii lugupidavalt ja viisakalt käituv karvane külaline juhtus käima.