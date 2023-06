METSLOOMAL ON ALATI PEATEE ⟩ Tartumaal hukkus liikluses hunt

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on vaatamata sellele, et viimasel ajal on suurkiskjatega juhtunud mõnevõrra rohkem liiklusõnnetusi, on neid sõralistega võrreldes oluliselt vähem. «Miks konkreetne isahunt auto alla jäi, ei ole täpselt teada. Kuna õnnetus juhtus vahetult enne keskööd, võib oletada, et hunt oli jahikäigul. Saagi jälitamisele keskendudes võib nõrgeneda tähelepanu muude ohtude suhtes, näiteks liikluses,» ütles Korts.