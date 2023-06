PÄEVAKÄPP ⟩ Enne ja nüüd: kasvajast vabanenud Katja on kassikaitsjate hoole all läbi teinud imelise muutumise

«Ta on tõeliselt hea südamega kiisu, selline kass, kelle juurde lihtsalt tahad õhtul koju jõuda,» kirjutab hoiukodu.

Katja saabus Tartu kassikaitse hoole alla suure kasvajaga lõual. Annetajate abil saadi talle operatsioon tehtud ja arsti sõnul on see puhas lõikus ehk siis kasvaja saadi korralikult välja. Täna ei usukski Katjat vaadates, et tal midagi kunagi näos oli.