GALERII ⟩ 17 koera Mustamäe korteris: «Paljud olid surutud väikestesse puuridesse...»

«Elementaarsete tingimuste puudumisest räägib ka asjaolu, et koerad olid varjupaika saabudes nii füüsiliselt kui ka vaimselt halvas seisus. Enamik neist olid pelglikud ja inimese lähenedes asusid end kaitsma. Aja möödudes on osad neist julgemaks muutunud, kuid mitmed vajavad veel palju tegelemist, et usaldus inimese vastu tekiks,» rääkis varjupaiga esindaja.

Veterinaarse ülevaatuse käigus sai selgeks, et paljudel koertel on silma- ja igemeprobleemid, küünte ülekasv ja osadel ka kasvajad, mis vajavad opereerimist.

Koerad on üleval Varjupaikade MTÜ kodulehel (vaata SIIT) ja nende adopteerimiseks saab esitada sooviavaldusi, aga Mõisamaa lisas, et hetkel on 17 koerale laekunud juba ligi 50 sooviavaldust, seega inimeste huvi nende vastu on väga suur.