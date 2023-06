PÄEVAKÄPP ⟩ 2 aastat Pesaleidja kassitoas elanud Papal on huvitavad silmad: üks pupill suur ja teine väike

Veidi pärast sinna jõudmist seadis ta juba kodutee käppade alla, siis aga tuli ääretult kurb info, et Papa elab väga karmides kassile mittesobivates tingimustes ning nii sattus ta tagasi Pesaleidja juurde ning unistab nüüd kodust ja hellast käest, kes ulataks konservi armssa kausikeses sobivalt nina ette, mitte seda ei peaks ise poolsuletud pakist põrandalt taga ajama.

Alguses arvati, et Papa on selline mees, keda palju torkida ei tasu - aga võta näpust! Papa on hoopis näidanud, et ta on inimestega väga seltsiv! Seda eriti, kui tuled maiustega. Siis teeb Papa trikke, seisab kahel jalal ja venitab end maiuseni.

Papa võtab tugeva nurrumisega vastu kõik paid ja hellitused, jääb isegi järgi käima, et äkki saab veel mõne pai ja ehk isegi päris oma sooja kodu! Seega on tugeva välimuse all peidus üks väga pehme ja hella südamega kiisuke. Ta on suur kaisukass, kes lihtsalt tahab hoolt ja armastust!

Papa Foto: Pesaleidja/Facebook

Papa on välimuselt halli-valge kirju ning tal on huvitav see, et tema üks pupill on suur ja teine väike. Mõlemad silmad on arsti poolt kontrollitud ning midagi muret tekitavat ei ole, seega see on lihtsalt tema eripära ja omanäolisuse märk!