VIDEO ⟩ Põnev leid: Järvamaal hullas kaamera ees suur karupere

Rajakaamera omanik Kätlin Tähka jagas videot sotsiaalmeedias ning ütles Lemmikule, et huvi metsloomade vastu on saatnud teda terve elu. Seda ilmselt seetõttu, et käis juba väikse lapsena jahimehest isaga koos metsas.

Praegu on Kätlin ise ka jahinaine. «Huvitav on ise jälgida, mida loomad metsas teevad ja kuidas käituvad,» sõnab naine. Neli aastat tagasi ostiski ta oma esimese rajakaamera.

Video on seda huvitavam, et neli karupoega ei ole niivõrd tavapärane nähtus. Eesti Jahimeeste Selts kirjutab, et noorel emakarul on tavaliselt üks–kaks poega, vanemal kaks–kolm poega, harva kuni viis.