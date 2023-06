PÄEVAKÄPP ⟩ Hoiupuuris elav kaunis Hibiscus otsib inimest, kelle diivanit kaunistada

Tema kirjeldamiseks ei jätku sõnu - ta on lihtsalt ülim kass! Ta on kaisukas(s), musikass, kallikass, paikass, muhe kass ja oeeeeh kui I-ME-LI-NE seltsikass! Iga kassisõbra unistus!

Olude sunnil elab Hibiscus hoiupuuris, sest nii on turvalisem nii talle kui teistele. Aga see ei ole ju ühegi kassi jaoks õige eluviis - Hibiscus peaks olema hoopis oma kodus diivanil nurru põristamas ja tema pere ahhetamas, kuidas neil on ikka nii vinge kass! Praegu on aga diivan tühi, pere õnnetu ja Hibiscus puuris kinni.