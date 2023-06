PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib ilma sabata Sirkel

Sirkel on imearmas ja malbe kiisu, kellel on imetabaselt armas ja puhta värviga kasukas. Ei saagi öelda, et tegemist on triibikuga, pigem on tema kasukas triibulaigu-segune. Sirklil pole saba, kuid see ei vähenda, vaid hoopis suurendab tema ilu! Nagu väike ilves.