Yasmiinil on musta-valgekirju kirjeldamatult udupehme kasukas ja imeilusad helerohelised silmad. Ajapikku on arglikust kassist saanud uudishimulik kassitüdruk, kes on vaikselt ka inimest juba hakanud usaldama. Juba ta limpsib agaralt näpult maiust ning lubab samal ajal enda pehmet kasukat sasida. Tema kasukat võib veel tükk aega pärast maiuse lõppemist silitada ning vahel laseb juba ka täiesti ilma maiuse serveerimiseta paikäe ligi!