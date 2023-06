SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Koos varjupaika sattunud koerad ei suuda teineteisest lahus olla

Varjupaik jagas südamlikku klippi ka oma sotsiaalmeedia kanalites, lootuses, et Brenda ja Linda leiavad endale tänu sellele ühise uue kodu. Väljaanne Daily Mail vahendas, et see soov läkski täide ning lahutamatud sõbrad elavad nüüd oma parimat elu uues kodus. Kodu leidsid nad just tänu sotsiaalmeedias levinud videole.