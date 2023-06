VIDEO ⟩ Soomes näitas väle põder maanteel majesteetlikku galoppi

Kolmapäeva varahommikul jäi Kuopio lähedal maanteel liigelnud Elli pilk peale millelegi suurele ja liikuvale. «Vaatasin kõigepealt, et inimene. Siis jällegi, et misasja, see on inimesest ikka suurem,» kirjeldas ta juhtunud Ilta Sanomatile. Selgus, et see on suur täiskasvanud põder.