OOTAMATU ⟩ Koer tõi ilmale ebatavaliselt suure pesakonna: pole teada, kes on kutsikate isa

Austraalias Perthis elav koeraomanik Jayden Cousins rääkis väljaandele 7News, et sünnitustegevus kestis kokku kolm päeva, kuid nii suurt pesakonda perekond sugugi ei oodanud. «Arvasime, et sünnitus on lõppenud, kuna vahepeal oli paar tundi vaikus, aga siis kutsikad muudkui tulid ja tulid,» rääkis peremees ning lisas, et esimese ja viimase kutsika sünni vahele jäi koguni 25 tundi.

Pesakonnaga seoses on üles kerkinud ka paras draama, sest pole päris kindel, kes on kutsikate isa. Seda au püüavad endale saada nii Bostoni nimeline Staffordshire'i bullterjer kui ka rotveiler nimega Buzz. Asjaoludes ei aita selgusele jõuda ka veterinaarid, kelle hinnangul sobivad isakandidaadiks mõlemad koerad ning spekuleeritakse, et Honey võis ühe tiinusega ilmale tuua mitu pesakonda.

Honey püstitas oma pesakonnaga Austraalia rekordi, sest varem oli seal suurim ilmavalgust näinud pesakond 21-pealine. Nii suures pesakonnas peavad kutsikad aga toidu pärast võitlema ning peremehe õlule on langenud suur kohustus jälgida, et kõik kutsikad saaksid piisavalt süüa. Kutsikate ema on õnneks hea tervise juures. Peremees loodab, et kutsikatest saavad abikoerad, nagu nende emastki.

Ameerika Staffordshire'i terjerid toovad tavaliselt ilmale 5–10 kutsikat Foto: Shutterstock

Maailmarekordiomanik selles vallas on aga Napoli mastif Tia, kes tõi 2004. aastal keisrilõikuse abil ilmale korraga 24 kutsikat. Tavapäraselt koosnevad pesakonnad kuni 12 kutsikast ning suuremad pesakonnad on suuremat kasvu koertel. Ameerika Staffordshire'i terjerid toovad tavaliselt ilmale 5–10 kutsikat.