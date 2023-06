Mees läks kaduma läinud kanu otsima, aga leidis eest midagi täiesti jahmatavat

Nõutu talumees oli nõus tegema kõike, et enda kallid kanad tagasi saada, seega lõi ta maha 1960. aastatel ehitatud ajaloolise taustaga müüri, mille taga asetses tunnel. Hämar tunnel viis mehe iidsesse Elengubu linna, mida tuntakse tänapäeval nime all Derinkuyu.

Kesk-Anatoolias Kapadookia piirkonnas asetsev Derinkuyu linn on kaevatud enam kui 80 meetri sügavusele ning on muuseas teadaolevalt maailma suurim maa-alune linn. Seda arvatakse olevat ühenduses enam kui kahesaja väiksema, eraldiseisva maa-aluse linnaga, mis on viimastel aastakümnetel avastatud, rääkisid Türgi giidid BBC-le.

«Elu maa all oli arvatavasti ülimalt raske,» sõnas kohalik giid. Ta lisas, et maa-aluses linnas elati vaid tõrvikuvalguses, tualettide asemel olid savipurgid ning mingites ruumides hoiustati ka surnukehi. Salapärase linna ehitamise täpne kuupäev on teadmata, kuid iidsed kirjutised, mis pärinevad aastast 370 eKr, tõendavad, et Derinkuyu oli olemas.