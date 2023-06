TASUB TEADA ⟩ Levinumad haigused, mis ohustavad kutsikaid ja kassipoegi

Seedehäired on noortel loomadel enamasti põhjustatud toidumuutusest, aga ka siseparasiitidest, stressist, nakkushaigustest.

Uude koju minek, isegi kui elutingimused paranevad, on loomale suur stress ning võib tekitada kõhulahtisust või isutust. Sageli kaasneb toidumuutus, sest uues kodus on uued toidud ja maiused. Sageli tuntakse huvi ja neelatakse alla prügi või muud, mis võib kõhuprobleeme tekitada; eriti kurikuulsad „sodisöödikud“ on kutsikad.

Siseparasiitidega nakatumine võib toimuda juba enne võõrutamist kokkupuutel emaga ning kutsikatel isegi enne sündi. Kutsikatel- kassipoegadel on sagedasemad kahjustajad solkmed, paelussi elutsükkel on nii pikk, et päris väikestele tervisemuresid veel tekitada ei jõua.

Kutsikate üks raskemaid nakkushaigusi on parvoviirus, mille vastu saab vaktsineerida, kuid haigestumist tuleb siiski ette, kui kutsikas on näiteks toodud välismaalt ja vaktsiinid on veel tegemata. Kassipoegadel võib raskeid seedehäireid põhjustada kassikatk, mida esineb rohkem kolooniatest päästetud vaktsineerimata kiisudel.

Mida teha lemmiklooma seedehäirete puhul?