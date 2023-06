SÜDAMLIK ⟩ Ohtu sattunud kakupoegade elu sai päästetud

Keskkonnaamet kirjutab, et looduses pole reeglina vaja linnu- või loomalapse ellu sekkuda, kuid leidub ka erandeid. Seda erandit loomaabi peaspetsialist Karmel ja Kotkaklubi liige Gunnar (kes on keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja) ka rakendasid, et pesast välja kukkunud III kaitsekategooria linnupoegadele appi minna.

Kakupojad võivad pesast välja sattuda mitmel põhjusel. Üks neist on poegadevaheline konkurents toidu üle. Samuti on sagedased juhtumid, kus alles okstel liikumist õpivad kakupojad kukuvad turnimise käigus maapinnale. Samas on teada, et vanalind võib toita ka maapinnal olevaid poegi.