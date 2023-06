HIRM OHTLIKU HAIGUSE EES ⟩ Lemmikloomaga Ukrainast Eestisse sisenemine muutub raskemaks

Sõjaolukorra tõttu Ukrainas on Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid erandkorras lihtsustanud sõjapõgenikega kaasas olevate lemmikloomade Ukrainast ELi sisenemise nõudeid. Arvesse võttes Euroopa Komisjoni soovitusi, lihtsustas ka Eesti alates 24.02.2022 Ukraina sõjapõgenikega kaasasolevate lemmikloomade sisenemise nõudeid. Eriolukord oli kehtestatud selleks, et sõjapõgenikud saaksid kiiresti läbida piirikontrolli ning turvalisse kohta jõudes järgida oma lemmiku tervist ning vajadusel teha olulised protseduurid, nagu kiipimine, vaktsineerimine ning looma karantiniseerimine.

«Toetudes Ukraina sõjapõgenike lemmikloomade liikumise statistikale, on näha, et sõjapõgenikega kaasasolevate lemmikloomade arv on langenud ning Eestisse on viimasel poolel aastal jõudnud üksikud Ukraina päritolu lemmikloomad,» sõnab PTA loomatervise ja heaolu peaspetsialist Darja Trohhatšova.