PÄEVAKÄPP ⟩ Kassikolooniast päästetud Harald vajab hoiukodu, et puurist välja pääseda

Kuu aega hiljem aga hakati aga märkama, et Harald on kaalu kaotamas. Kuna isu oli kassikesel alati väga hea olnud, siis kiirustati temaga murelikult kliinikusse vereproovile.

Kliinikus pandi kohe kaks diagnoosi – põiepõletik ja neerupuudulikkus. Arst andis lootust, et ehk neerunäitajad on tõusnud just põiepõletiku tõttu, kuid pärast selle ravimist ei ole siiski neerunäitajad paranenud.