SUUR GALERII JA VIDEOD ⟩ Vaata, kuidas Eesti lemmikloomad suve naudivad!

Vaata konkursile saadetud pilte ja videoid:

1. Romantiline päikeseloojang

See siin on 7-kuune romantikust basenji-poiss Maugli (Instagram: @ maugli_the_basenji ), kes naudib perenaise Mariliisi sõnul väga randa ja merd, kuniks ei pea oma jalga ise vette panema. Maugli lemmiktegevuseks on patsikummide ja sokkide varastamine.

2. Rannamõnuleja

See siin on aga varjupaigast pärit Oskar, kel saab augustis oma uues peres juba esimene aasta täis. «Imeline on olnud näha, kuidas hirmunud ja alatoidetust koerast on saanud keegi, kes naudib oma elu ja on nii suure iseloomuga pereliige,» kirjutas perenaine Teini. Saadetud videost on näha, et rannamõnudest oskab Oskar tõepoolest viimast võtta!