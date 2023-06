GALERII ⟩ Fotokonkurss täies hoos: vaata, mida Eesti lemmikloomad suvel teevad

Vaata juba saadetud pilte siit:

Näiteks see siin on Hull Triip von Hallikhausen aka Triibik, kellest on telefoniga suvist mitteudust pilti pea võimatu saada ja sellele viitab ka kassipoisi nimi. Üheaastane energiline kiisusell armastab aga rohelist mahlast muru... ja selle näksimine on see, mida tema perenaine kutsub «puhkehetkeks» (jutumärgid suured ja rasvased).