HARULDASED VIDEOD ⟩ Vaata, milliste mahlaste viljadega hundid metsas maiustavad

Noored hundid toituvad võimalusel ka raipest, olgu see siis mets- või kariloom või nende osad. Sageli leidub raipeid näiteks lautade või karjamaade juures ning see on üks peamisi põhjuseid, miks hunte mõnikord ka inimasustuse läheduses luusimas nähakse. Ka lammas on noorele hundile lihtne saak juhul, kui ta omaniku poolt piisavalt kaitstud pole. «Hunt ei tea, et lammas on inimese oma, mistõttu on ta hundi jaoks samasugune toit nagu metskits või metssiga,» kirjutas Männil.